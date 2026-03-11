VaiOnline
Cannes: Palma d’oro  alla carriera  a Barbra Streisand  

«È con orgoglio e profonda umiltà che sono onorata di unirmi alla compagnia dei precedenti vincitori della Palma d’Oro Onoraria, il cui lavoro mi ha da sempre ispirato». Parola di Barbra Streisand, 83 anni, che riceverà la Palma d'oro alla carriera il 23 maggio durante la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes.

«In questi tempi difficili - aggiunge l'attrice -, i film hanno la capacità di aprire i nostri cuori e le nostre menti a storie che riflettono la nostra comune umanità e a prospettive che ci ricordano sia la nostra fragilità che la nostra resilienza. Il cinema trascende i confini e la politica e afferma il potere dell'immaginazione di plasmare un mondo più compassionevole». Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes, motiva così questa onorificenza: «Quest'anno abbiamo voluto rendere omaggio a un'artista che ha lasciato il segno grazie alla potenza della sua arte e alla sua intransigente ricerca della libertà. Come donna, sono lieta di poter esprimere la nostra ammirazione per questa consumata creatrice e coraggiosa cittadina, il cui esempio resiste alla prova del tempo e continua a ispirare». Come osserva poi il direttore del Festival Thierry Frémaux, «Star mondiale, Streisand è prima di tutto un’artista che dà vita a progetti che condivide con il mondo intero. È la leggendaria sintesi tra Broadway e Hollywood, tra il palcoscenico del music hall e il grande schermo».

