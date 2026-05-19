Cannes, “NOI Crusaders” film sportivo dell’anno 

Un altro premio per “NOI” (sì, scritto tutto maiuscolo), il docufilm sui Crusaders e su trent’anni di football americano in Sardegna, che nonostante sia uscito nel 2022, continua a ricevere riconoscimenti. Già premiato a suo tempo con il “Paladino d’oro”, ieri ha aggiunto un’altra perla a una collana che ne annovera addirittura una trentina. A Cannes, nel corso dei “Lifetime Achievement Awards 2026”, ha ricevuto il premo come miglior film sportivo internazionale dell’anno. L’ennesimo attestato - per il regista Stefano Sernagiotto e per la storia di questa squadra sportiva presieduta da Emanuele Garzia che è come una famiglia - conferma “NOI” come documentario più premiato al mondo nella piattaforma Wild Film Maker di cinema indipendente ( c.a.m. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA