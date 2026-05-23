Cannes, la Palma d’Oro va al rumeno Mungiu con la famiglia di Fjord 

L’universo glamour di Cannes e la realtà del mondo fuori, fra guerre e ineguaglianze, dalla Russia alla Palestina, dal Rwanda ai diritti messi a rischio, hanno trovato un costante punto di contatto nella cerimonia di chiusura della 79/a edizione, nella quale la giuria presieduta da Park Chan Wook ha assegnato la Palma d'Oro a Fjord del rumeno Cristian Mungiu, che vince per la seconda volta il massimo premio della kermesse, a 19 anni dalla Palma conquistata nel 2007.

Il discorso

In Fjord, con protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve, il cineasta racconta una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli. «Penso che nel cinema sia importante parlare di temi rilevanti», spiega nel suo discorso di ringraziamento. Ciò «che percepisco è che le società odierne sono frammentate, radicalizzate. E questo film è anche un impegno contro ogni forma di fondamentalismo. È un messaggio di tolleranza, di inclusione, di empatia. Sono termini meravigliosi che tutti amiamo, ma dobbiamo mettere in pratica più spesso».

Il messaggio

Ha fatto un uso ancora più diretto del palco il russo dissidente Andrei Zviagyntsev, vincitore del Grand Prix per Minotaur che si è rivolto direttamente a Vladimir Putin: «Milioni di persone su entrambi i lati della linea sognano una sola cosa: che i massacri finiscano finalmente. E l'unica persona che può porre fine a questa carneficina è il presidente della Federazione Russa».

Un altro filo rosso della serata sono stati gli ex aequo: il premio alla regia andato a Javier Ambrossi e Javier Calvo per La bola negra (da loro un richiamo ai diritti Lgbtq, mentre in platea Penelope Cruz, cointerprete del film, si commuoveva) e Pawel Pawlikowski per Fatherland, che ha ricordato l'importanza della creatività umana per sconfiggere l'algoritmo. È arrivata inoltre una doppia coppia di vincitori per migliore attrice e attore: Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden di Hamaguchi Ryusuke e Emmanuel Macchia e Valentin Campagne ventenni protagonisti di Coward di Lukas Dhont, che si augurano che il film, su un amore omosessuale che nasce al fronte, aiuti i ragazzi che vivono lo stesso tumulto interiore ad accettarsi.

Le regine

Tra le regine della serata Isabelle Huppert ha reso un appassionato omaggio a Barbra Streisand, una delle sue Palme d'onore 2026 (l'altra è andata a Peter Jackson) rimasta negli Usa per un problema a un ginocchio. «In Barbra Streisand convivono pensiero e spettacolo, intelligenza e fascino popolare. Dietro l'immensa voce c'è sempre una donna sola, prima della sua partitura, prima del suo testo, prima del suo film».

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