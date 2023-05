Cannes in ginocchio da Scorsese E De Niro attacca Trump: «Stupido» 

Nove minuti di interminabili applausi, recensioni entusiastiche in tutto il mondo e la soddisfazione di aver fatto qualcosa che resta: per Martin Scorsese l'uscita di “Killers of the Flower Moon” come evento fuori concorso al Festival di Cannes (dal 19 ottobre in contemporanea mondiale, in Italia distribuito da 01, in un periodo favorevole per gli Oscar) è una giornata memorabile e il grande osannato cineasta ottantenne, con accanto i fedelissimi Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, non fa niente per non farlo vedere. Soprattutto abbraccia con affetto Lily Gladstone, l'anima di questo film, un'attrice di 39 anni che offre una performance speciale visto che lei stessa appartiene alla tribù dei Piedi Neri e dei Nasi Forati, ed è commossa alle lacrime per vedere rappresentata «la tragedia del mio popolo». Con lei anche il capo degli Osage, Orso in piedi: hanno affidato a Scorsese le memorie dei loro antenati.

Negli anni ‘20

Nell'epopea poliziesca tratta dal romanzo di David Grann (il best seller “Gli assassini della terra rossa”), Scorsese esplora cosa accadde nell'Oklahoma degli anni ‘20 nella terra degli Osage, quando sotto le Grandi Praterie fu scoperto il petrolio e nella comunità dei nativi americani diventati improvvisamente ricchissimi la convivenza con i bianchi da pacifica si fa pericolosa perchè questi ultimi vogliono prendersi questa immensa ricchezza. Il governo federale che viene ad indagare sulle morti misteriose di donne indiane sposate a bianchi (l'Fbi di John Edgar Hoover nasce in quella occasione) si imbatte in una meticolosa strategia genocida orchestrata dallo

sceriffo locale, king William Hale, interpretato da Bob De Niro, una tela di ragno in cui cade anche il suo nipote sempliciotto, Leonardo DiCaprio, che invece amerebbe sinceramente la sua ricca squaw Mollie.

Gli attori