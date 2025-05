Cannes e il meno macho dei cowboy 

Prendete i personaggi di John Ford e Sergio Leone, l'epopea della frontiera americana e dimenticateli, piuttosto c’entra Trinità con Terence Hill, pistolero che non farebbe male a una mosca. È con uno strano unconventional cowboy che Alessandro Borghi torna al Festival di Cannes dopo avere scalato “Le 8 Montagne” con l'inseparabile Luca Marinelli nel 2022. Nel frattempo ha avuto un figlio che ora ha 2 anni e 2 mesi, dice con orgoglio l'attore con look in tema film, reinterpretato dallo stilista Alessandro Michele.

La storia

Borghi e l'attrice francese poliglotta Nadia Tereszkiewicz sono Santino e Rosa, in fuga dalla terra dei butteri in un western che parte classico e diventa surreale che Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis hanno realizzato fantasticando sulla visita di Buffalo Bill (John C. Reilly) in Italia nel 1890 e nel 1906 che leggenda vuole abbia avuto anche una sfida tra cowboy americani e butteri maremmani. Il film è “Testa o Croce?”, una produzione in sala successivamente con 01 e a Un Certain Regard in concorso. In un rodeo tra cavalieri americani e italiani, la giovane moglie del signorotto locale, Rosa, si innamora di Santino, il buttero che vince la sfida e intravede una strada verso la libertà. In seguito all'omicidio del marito, i due fuggono inseguiti, anche perché sulla testa di lui c'è una grossa taglia. E poi rivoluzionari alla Pancho Villa, traditori delle paludi, vendette: come in ogni ballata western che si rispetti, il destino lancia la moneta.

Fuori dagli schemi

«Santino mette davanti a tutto le sue fragilità e i suoi limiti, non sa sparare, non sa gestire le situazioni esplosive, si fa tirare dentro gli eventi, sa solo andare a cavallo, insomma è un cowboy ma anche un meraviglioso scemo emblema di tutti noi maschi e l'ho trovato meraviglioso», dice Alessandro Borghi parlando di un set lungo, comunitario, caotico e creativo tra il Circeo e la Toscana. Uno degli attori più amati della sua generazione ha scelto di stare dentro l'avventura «fuori dagli schemi di due matti che sono i nostri registi, perché era una storia originale come raramente capitano», dice Borghi, «in quanto sono riusciti a inserire in un mondo western un cambio di marcia per metterci tutta una serie di tematiche che sono estremamente contemporanee e che hanno messo tutti noi nella condizione di lavorare sull'indole dei personaggi per portare messaggi diversi da quelli machisti cui sono collegati. È stata un'esperienza straordinaria di fango, polvere, cavalli, scene cambiate, discusse, improvvisazioni, crisi di nervi, gente che litiga, poi si abbraccia».

