Cannes chiama Cagliari e Pula ed è subito Filming Italy Sardegna 

Da Alec Baldwin a Rocío Muñoz Morales, da Anouchka Delon a Cuba Gooding Jr. passando per Simon Baker: sono queste le stelle che faranno brillare l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival in programma dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Un ampio programma di incontri, masterclass e proiezioni (una sezione speciale di film verrà proiettata per gli studenti fino al 28 giugno al Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda) che non a caso è stato presentato ieri mattina in occasione di una delle kermesse più importanti del cinema internazionale: il Festival di Cannes.

Tiziana Rocca

Da Cannes Tiziana Rocca, direttrice generale della manifestazione, ha dichiarato: «È con grande emozione e orgoglio che vi presento in anteprima alcuni dei protagonisti della prossima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Un traguardo importante, che conferma il nostro impegno nel promuovere il cinema italiano e internazionale, sostenere i giovani talenti e creare un dialogo sempre più vivo tra cultura, industria e pubblico». E ancora: «Sono particolarmente felice di annunciare che la madrina di questa edizione sarà Martina Stella. A presiedere la sezione dei cortometraggi sarà Micaela Ramazzotti, accompagnata da grandi nomi del panorama italiano e internazionale, come l’attrice e regista Heather Graham, l’icona del cinema americano Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales e Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio oltre al professore Massimo Arcangeli e Andrea Minuz». Ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema. «E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, che presenterà al pubblico del Festival tre opere prime di registe emergenti», ha proseguito Rocca.

Lorenzo Giannuzzi

«Siamo entusiasti di accogliere nuovamente al Forte Village l’ottava edizione del festival», ha afferma Lorenzo Giannuzzi, general manager e Ceo del resort. «Nato come una straordinaria cornice di confronto, ispirazione e condivisione nel settore cinematografico e televisivo, sulle cui potenzialità abbiamo creduto sin dagli albori. Questo evento ha per noi un grande valore aggiunto: rappresenta un’occasione unica per raccontare e valorizzare la Sardegna, portando questa meravigliosa isola sotto i riflettori internazionali, non solo per la sua bellezza rara, ma anche per l’identità e l’ospitalità che la contraddistinguono».

Ospiti

Tra gli attesi ospiti del Festival: Simon Baker, attore dal fascino innato e dal talento inconfondibile, protagonista delle serie televisive “The Mentalist” e “The Guardian” e di film cult come “Il diavolo veste Prada”, che riceverà il Filming Italy Excellence Award. Nonché Cuba Gooding Jr. che riceverà il Filming Italy Creativity Award, un fuoriclasse del cinema, dal carisma travolgente e interpretazioni indimenticabili, come quella in “Jerry Maguire” per cui ha vinto il Premio Oscar per il miglior attore non protagonista, Ospite attesa anche l’attrice francese Anouchka Delon, a cui verrà consegnato un premio in ricordo del padre Alain. Per omaggiare la leggenda del cinema francese, il festival proietterà “La prima notte di quiete” (1972) di Valerio Zurlini.

Opere

Ancora in via di definizione il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il ricco programma che - anche a sostegno dell’apertura estiva delle sale e dell’iniziativa Cinema Revolution - vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.Il film di apertura del festival sarà “Poveri noi” diretto da Fabrizio Maria Cortese con protagonisti Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta e sarà distribuito da Adler Entertainment. Tra i film in anteprima assoluta: l’horror di Steven Soderbergh, “Presence” con Lucy Liu e Chris Sullivan; la spy story presentata in concorso a Berlino e acclamata dalla critica, “Reflection in a Dead Diamond” di Hélène Cattet e Bruno Forzani interpretata da Fabio Testi e, infine, il film statunitense sulle arti marziali “Karate Kid: Legends” diretto da Jonathan Entwistle.

Premi

Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico riconoscimento ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà altresì assegnato il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del festival isolano. (red. spet.)

