Cannes ai piedi di Meryl Streep 

Fiocconi e faccette, pose tre quarti e abiti spettacolari, look preparati da stuoli di stylist e make up artist, urla di fotografi in smoking tutti ordinati al loro posto ai piedi di una bagnata e soprattutto blindata Montée des Marches. La superstar del red carpet è il cane Messi della Palma d'oro 2023 “Anatomia di una caduta” di Justine Triet che fa lo show da professionista, l'ovazione per Meryl Streep che riceve la Palma d’oro onoraria, leggenda tra le attrici.

La protesta

Sul red carpet tra i tanti Juliette Binoche in rosso, Gong Li, Jane Fonda leopardata che sfoggia capelli grigi, Emmanuelle Beart, mentre dietro le transenne i lavoratori precari del Festival gridano «sotto gli schermi, i rifiuti», fermati a pochi minuti dalla cerimonia dalle forze di sicurezza che presidiano l'obiettivo sensibile della Croisette. Il gigante buono Omar Sy rompe le regole e film con lo smartphone la sua passerella coinvolgendo gli altri giurati.

La battaglia

Il MeToo e tutto il tema dei poteri, anche sessuali, nell'industria del cinema, è una spina nel fianco del Festival di Cannes 2024, protagonista nelle dichiarazioni della giuria presieduta dalla regista Greta Gerwig che assegnerà il 25 maggio il Palmares e poi negli appelli e nei film. «Artista impegnata a rompere le catene del patriarcato», ha detto senza aver paura di termini forti la madrina Camille Cottin presentando questa donna di 40 anni che non ha mai cambiato la meta del suo lavoro. Il MeToo rimbalza nel giorno in cui Roman Polanski accusato dall'attrice britannica Charlotte Lewis è stato assolto per averla diffamata chiamandola bugiarda, mentre in Italia Jasmine Trinca (che arriva a Cannes con “L’arte della gioia diretto” da Valeria Golino) affronta il tema dichiarando di aver subito «diverse volte, quando ero giovane molestie fisiche e verbali», denunciando in un'intervista a Vanity Fair «gli insospettabili: nel cinema i registi, le persone potenti, celebrate, riconosciute, stimate», ma anche contro un sistema.

La regina

Applauso senza fine, i lucciconi di tutti, Cannes è ai piedi dell'immensa Meryl Streep. L’omaggio che le tributa nella cerimonia di apertura del Festival, con gli spezzoni della sua filmografia, fa cadere tutti innamorati e soprattutto commossi. Piangono tutti al Grand Theatre Lumiere, la dancing queen che riceve la Palma d'oro ed è la prima a sentirsi «onorata da Cannes» e ha la voce rotta dall'emozione, piange Juliette Binoche che deve interrompere il discorso e tutta la sala rapita da questa donna in bianco che oggi terrà una lezione di cinema come solo lei può dare.

