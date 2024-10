Cannes, 1983  Un indimenticabile Gian Maria Volonté 

A 30 anni dalla scomparsa la Festa del Cinema di Roma ricorda Gian Maria Volonté con “La mort de Mario Ricci”: il film di Claude Goretta, che valse al grande attore il Premio per la Migliore Interpretazione al Festival di Cannes del 1983, sarà proiettato domani alle 16.30 a Villa Borghese.

Per l’occasione la Scuola Volonté ha accolto la proposta di ripresentare la pellicola, poco nota in Italia, avanzata dalla figlia di Volonté, Giovanna, ideatrice e direttrice artistica del festival dedicato al padre “La Valigia dell'Attore”, che dal 2003 si svolge in Sardegna, sull’Isola di La Maddalena. La proiezione fa parte del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma e sarà introdotta da Antonio Medici, coordinatore generale della Scuola Volonté, e dalle testimonianze dell’attrice David di Donatello Angelica Ippolito, compagna di Volonté negli ultimi 10 anni della sua vita, e di Felice Laudadio, che nella sua lunga carriera nel cinema italiano – che l’ha visto presiedere il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Cinecittà Holding, e dirigere la Mostra di Venezia e il Bif&st di Bari, di cui è anche ideatore – ha avuto modo di stringere un rapporto professionale e privato con l’attore scomparso il 6 dicembre 1994 ( i.g. ).

