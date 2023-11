“Canne al vento” Vincono Ilenia Perra e Vincenzo Pisanu 

Dopo quasi una settimana di eventi, incontri letterari e musicali in onore della scrittrice Premio Nobel che a Galtellì ha ambientato il suo romanzo più famoso, ecco i due vincitori della quinta edizione del Premio Letterario Internazionale “Canne al vento”: sono Ilenia Perra con “Io sono Efix” per la sezione dedicata alle lingue italiana e inglese e Vincenzo Pisanu con “Giovanna de sa cantonera” per la lingua sarda a ricevere il prestigioso riconoscimento.

Il racconto di Ilenia Perra si è distinto per aver saputo creare un ponte tra l’universo letterario deleddiano e l’oggi: «Attraverso la figura del servo pastore che rinnega se stesso e in un tentativo disperato di espiazione del proprio peccato mortale si rifugia nella figura immaginaria del servo Efix, si attualizzano le atmosfere deleddiane, ancorandole a moderne tematiche ambientaliste; passato e presente, così come realtà e capacità immaginifiche, si mischiano lasciando inalterate le ombre originarie che connotano i tumulti interiori di Efix», si legge nella motivazione di assegnazione del premio. Altrettanto suggestivo il racconto di Vincenzo Pisanu, dove «troviamo immagini, dinamiche e tradizioni scolpite nella memoria di tanti paesi sardi. Una storia nata e conclusa bruscamente per l’allontanamento dell’uomo ci fornisce un’altra tematica cara alla Deledda, quella del viaggio, ma anche il tipico dualismo di amore e morte».

