Cannas: «Mai più intolleranti» 

Allergie e intolleranze, paiono giovani sorelle dei nostri tempi. E sempre più spesso ci si convive, familiari poco gradite e da tenere a distanza, se possibile. Ma cosa sono? E come si fa a riconoscerle? In libreria è disponibile un volume che può aiutare a chiarire molti dubbi e che spiega con un linguaggio scientifico, rigoroso ma semplice, l’ambito insidioso governato da intolleranze e allergie. Non mancano, nel testo, i suggerimenti per godersi, finalmente, il momento del pasto, il rapporto con il cibo o una passeggiata nella natura, con più serenità. “Mai più intollerante” è il titolo del volume scritto dalla dottoressa cagliaritana Rossana Cannas, edito da Mondadori per la collana Sentieri, 300 pagine, euro 20.

Come è nata l’idea di questo libro di divulgazione scientifica?

«Ho già una pagina su Instagram (dott.rossanacannas), dove affronto e spiego queste tematiche. Il libro sintetizza, per non addetti ai lavori, tutto questo background anche social».

Che differenza c’è tra allergia e intolleranza?

«La prima prevede la produzione di anticorpi specifici, immunoglobuline tipo E, che possono essere diretti contro un polline o l’acaro della polvere o le muffe; nel caso dell’intolleranza il sistema immunitario non interviene, quindi non si producono anticorpi, ma intervengono altri meccanismi».

La più conosciuta è l’intolleranza al lattosio?

«Rientra tra quelle enzimatiche. Per completezza: si affronta l’intolleranza derivante da meccanismi farmacologici (magari sostanze assunte in eccesso) o sconosciuti (additivi alimentari o conservanti)».

Oggi di intolleranza parlano tutti, come fosse una condizione moderna. Ma è sono sempre esistite?

«Sì. Nel caso del lattosio, ad esempio, c’è sempre stata. E più propriamente a seconda di dove viviamo tendiamo a perdere l’enzima lattasi man mano che cresciamo. Ci sono popolazioni, penso alle asiatiche, che viene perso precocemente perché non hanno l’abitudine a consumare il latte fino all’adolescenza e oltre. Questo per dire che le intolleranze ci sono sempre state, solo che oggi vengono studiate di più e meglio diagnosticate».

Di fronte a svariate intolleranze e allergie, davvero l’essere umano è onnivoro?

«Virtualmente sì. Ma chi ha una vera allergia alimentare no, perché potenzialmente si rischia anche la morte. Nasciamo per mangiare tutto, ma il sistema immunitario a volte – e ancora non sappiamo il perché – produce delle reazioni pericolose».

Da dove ha origine questa sua passione per le tematiche affrontate in “Mai più intollerante”?

«È un lavoro che non facciamo in molti. Nel corso degli studi e successivi approfondimenti mi sono resa conto che c’è molta ignoranza legata alla tanta fuffa che circola sull’argomento. È sufficiente aprire Google per incappare in notizie false. Ecco perché lavoro con l’obiettivo di sfatare falsi miti e aiutare le persone».

A proposito: esiste l’intolleranza al lievito?

«No. Il lievito viene distrutto dalla cottura».

Invece, in ristorante certe volte ci si perde a leggere le postille sui menu a proposito degli allergeni. Un consiglio?

«Avvisare sempre i camerieri, o gli chef, delle proprie allergie. Un’altra regola da conoscere: la cottura dei cibi non elimina i rischi. Ancora, avere sempre con sé i farmaci in caso di emergenza. Mi rendo conto che per gli allergici non è semplicissimo mangiare fuori casa».

