Cannas: è giusto un ricambio 

Nonostante un maldestro tentativo di sabotaggio da parte di un anonimo che in paese si serve della creolina per cercare di impedire certe iniziative, private o pubbliche, che sembrano risultargli sgradite, si è svolta comunque l'assemblea promossa dall'amministrazione uscente guidata dal sindaco Marcello Cannas con i cittadini. Unanime la condanna da parte della comunità e innumerevoli i messaggi di solidarietà all'amministrazione, tra questi anche quello di Fabio Moi, finora unico candidato alla carica di primo cittadino alle prossime amministrative: «Solidarietà al sindaco Cannas da parte di tutto il gruppo che in queste settimane si sta costituendo. Ognuno deve essere libero, sempre, di esprimere le proprie idee».

«È finito – ha detto Marcello Cannas – il tempo delle divisioni politiche così accentuate. Questa amministrazione ha sempre lavorato all'inclusione, dopo dieci anni non possiamo andare avanti, è giusto il ricambio. Ma siamo pronti a dare una mano a chiunque lo richieda purché si lavori a costruire unità per Seui. Chi arriverà potrà non partire da zero come è capitato a noi. Portare avanti il progetto dei ferrocicli con 2milioni di euro già in bilancio, il parco di Montarbu che darà al paese una rendita di 600mila euro l'anno, garantendo i diritti di allevatori, cacciatori e cittadini con le aree preparco, ma inspiegabilmente ancora fermo in Regione».

Il sindaco uscente Cannas ha proceduto meticolosamente alla disamina dei risultati: quelli ottenuti, altri in dirittura d'arrivo ed altri ancora, portati idealmente in consegna ai futuri amministratori. Il riepilogo di un lungo documento diffuso virtualmente e fisicamente ai cittadini. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato una ventina di persone, Cannas ha passato al vaglio, dritto e senza giri di parole, virtù e vizi dei seuesi: «Grandi lavoratori con competenze e abilità professionali eccezionali eppure disuniti, capaci di togliersi il saluto per motivi futili, rassegnati, poco intraprendenti. Così non si va avanti». Cannas ha messo l'accento poi «sulla mancanza di reperire risorse giovani, il vero motore di una comunità: allora è necessario unire tutte le forze e lavorare assieme».

«Non sarà una messa cantata, voglio confrontarmi con voi sulle idee per il futuro», aveva esordito Cannas, ma alla fine sabato il dibattito che sollecitava con vigore intorno a idee e futuro non è partito. (p. m. r.)

