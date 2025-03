Cannabis nel campo Settantenne assolto 

Assolto perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza del giudice Salvatore Carboni che rende giustizia a Nino Vacca, 70 anni di Ovodda residente a Santa Giusta, chiamato a difendersi dall’accusa di aver coltivato e detenuto 113 chili di infiorescenze di marijuana. I motivi che hanno convinto il giudice per le udienze preliminari a decidere per l’assoluzione sono stati argomentati dal difensore Gianfranco Siuni e condivisi dal pubblico ministero Paolo De Falco.

Il 4 ottobre 2021, la Squadra mobile recupera la marijuana in località Sa Uccaria tra Santa Giusta e Marrubiu. Nello stesso giorno viene arrestato Antonio Marrocu (giudicato separatamente) mentre l’ordine di custodia per Nino Vacca scatta giorni dopo, ipotizzando così il concorso tra i due sia nella coltivazione che nella detenzione. «Solo sospetti con l’uso ma nessuna prova: Nino Vacca non c’entra nulla, non è proprietario e non ha in uso alcun terreno a Marrubiu, inoltre le due aziende distano chilometri», ha precisato il difensore. Che ha concluso ricordando due condanne per Marrocu e Vacca per reati simili ma per fatti diversi da quello in discussione. Infine le percentuali medie dei principi attivi della cannabis sequestrata nelle due operazioni: differenti l’una dall’altra. Due tipi di stupefacente diversi, quindi provenienti da fondi diversi. ( a. m. )

