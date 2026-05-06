Cannabis, modello aziendale 

Un impresario, l’orgolese Pasquale Succu, un custode e specialista per la cura delle piantine, Marco Ardu, due addetti alle operazioni, i cugini di Buddusò Giovanni Antonio e Andrea Pudda e il proprietario del terreno scelto per la coltivazione, il tempiese Pietro Dettori: secondo il pm Alessandro Bosco è l’intera filiera della marijuana, fatta saltare dai Carabinieri e dal personale del Corpo Forestale. Lunedì i militari della Compagnia di Tempio (con il supporto dei Comandi provinciali dell’Arma di Nuoro e Sassari e dello Squadrone dei Cacciatori di Sardegna) hanno arrestato e trasferito in carcere, su ordine della gip Marcella Pinna, Succu, Dettori e i Pudda, mentre Ardu era stato fermato alla fine di settembre dell’anno scorso. Sono gli esiti di una inchiesta aperta dopo l’individuazione di un sito di coltivazione nelle campagne di Luras (località Canayli, a due passi dall’invaso del Liscia) con circa 1200 piante di Cannabis Indica (600 chili di droga sequestrata). Il procuratore di Tempio (facente funzioni) Alessandro Bosco ha chiuso il cerchio ottenendo una ordinanza che descrive una attività di coltivazione andata avanti, forse, per cinque anni.

Il format della Cannabis

Tutto parte quando i forestali dell’Ispettorato di Tempio, coordinati dal direttore Giannicola Zuccarelli, trovano la piantagione e osservano i movimenti di un gruppo di persone nella località di Canayli. I forestali collocano i dispositivi per le foto-trappole e alcuni operatori al lavoro tra le piantine di Cannabis vengono immortalati. A settembre dell’anno scorso c’è il primo blitz dell’Arma e finisce in manette Marco Ardu, di Pompu. Così prende corpo l’ipotesi investigativa sulla quale lavora ancora il pm Bosco. Una sorta di format della Cannabis “esportabile”, piantagioni in franchising possibili grazie alla disponibilità di proprietari di terreni cercati e contattati in Gallura.

Lo staff

Secondo il pm Bosco, il presunto manager del format è l’orgolese Pasquale Succu, mentre Ardu garantiva le competenze per la buona riuscita della coltivazione. I cugini Pudda, sempre stando alle indagini, si sarebbero spostati spesso da Buddusò a Luras, mentre Pietro Dettori aveva la disponibilità dell’area. Oggi tutti compariranno davanti alla gip Pinna, difesi dagli avvocati Antonello Desini, Carla Muntoni e Sebastiano Costa.

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