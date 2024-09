Cannabis e cocaina, due giovani in cella Si cerca il complice 

La fuga in via Gennargentu e il tentativo maldestro di sbarazzarsi della droga sono serviti a poco. Angelo Matteo Casula, oristanese 32 anni e Mattia Zedda (23) di Decimomannu sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Oristano per detenzione e spaccio di stupefacenti. Un terzo ragazzo è riuscito a dileguarsi ma le indagini vanno avanti.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì quando i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo, in via Gennargentu hanno intercettato tre ragazzi che si erano appena incontrati nel quartiere San Nicola. I giovani, alla vista dei militari, hanno cercato di scappare: c’è stato un inseguimento e due sono stati immobilizzati e sono finiti in manette. Il terzo ha cercato di sbarazzarsi di una busta in cellophane contenente un chilo di marijuana e 513 grammi di cocaina. La droga è stata subito recuperata; poi durante la perquisizione nell’appartamento di via Gennargentu dove vive Masala i militari hanno trovato 24 mazzette di banconote di diverso taglio per un totale di 24mila euro oltre a diverse dosi di droga già confezionate e una importante quantità di sostanza dopante. Sono in corso gli accertamenti per l’individuazione del terzo complice.



