Cannabis, 500 piante e tre uomini arrestati 

Lavori di ristrutturazione del Ponte Diana e, vicino al cantiere, una coltivazione di Cannabis con quasi 500 piante. La singolare abbinata non è sfuggita ai Carabinieri (Compagnia di Ozieri, Stazione di Oschiri e Cacciatori di Sardegna) e nei giorni scorsi sulle rive del Coghinas è scattata una operazione che ha messo sottosopra l’area dei lavori del ponte. I militari, dopo avere osservato il via vai intorno al cantiere, hanno individuato il sito della piantagione e alle prime luci dell’alba sono intervenuti in mezzo alla macchia mediterranea. Tre persone sono state sorprese, stando agli atti, a innaffiare le piante (tra gli 80 e 170 centimetri di altezza). Il personale dell’Arma, coordinato dal maggiore Gabriele Tronca, ha sequestrato anche foto-trappole, tubazioni, serbatoi per l’acqua dell’irrigazione, concimi, insetticidi, attrezzature. Le persone arrestate sono accusate di spaccio di droga, furto d’acqua (l’irrigazione avveniva da un allaccio abusivo alle cisterne del cantiere del ponte) e detenzione di coltelli. Due degli uomini arrestati avrebbero incarichi nell’impresa impegnata nei lavori del Ponte Diana e un quarto soggetto, di Oschiri, è oggetto delle verifiche della Procura di Sassari in qualità del proprietario del sito. La stessa impresa ha presentato una denuncia per furto d’acqua e sta agendo contro i suoi ex dipendenti. Le persone fermate sono Vito Carullo, di Cosenza, Francesco Mulas, 50 anni, di Pattada, dipendenti dell’impresa e Fabrizio Mulas, 23 anni, di Bono. Il primo assistito dal penalista Agostingelo Marras, gli altri due difesi dall’avvocato Pietro Fresu. Il gip di Sassari, Giovanni Paolo Piana, ha disposto il carcere. Il penalista Agostinangelo Marras ha annunciato ricorso al Riesame. (a. b.)

