Canili pieni, Lilla salvata dall’assessora  

Vagava disorientata per le strade di Monserrato quando è stata trovata da una cittadina in via Riu Mortu, che ha immediatamente chiamato i vigili urbani.

Gli agenti della polizia municipale sono arrivati sul posto e hanno scoperto che la cagnolina Lilla (questo il nome che le è stato dato) non aveva il microchip, necessario per individuare il padrone. Non trovando nessuno che la potesse adottare e con i canili pieni, l’assessora con delega al Benessere animale Paola Piroddi l'ha portata con sé a casa sua, in attesa (e nella speranza) che il proprietario si facesse vivo. E ora se ne prende cura insieme a una volontaria in attesa di trovare qualcuno che la adotti.

L’assessora

«L'abbiamo cercato ovunque il proprietario ma nessuno ha risposto al nostro appello né ha denunciato la scomparsa», dice Piroddi. «Attualmente Lilla, una meticcia tra i 5 e i 7 anni, è in buone condizioni. Ha fatto tutti i controlli: è sana e verrà data in adozione a chi la vuole, microchippata e sterilizzata». I vigili che l'hanno recuperata dalla strada, hanno avvisato il servizio veterinario della Asl. I randagi, per prassi vengono portati nel canile dove, se nessuno li reclama, rimangono per 60 giorni in attesa che si presenti il proprietario. Passato quel tempo sono adottabili.

Emergenza abbandoni

Un episodio che rilancia l’allarme per gli abbandoni degli animali domestici, una piaga che soprattutto d'estate diventa vera e proprio emergenza. A peggiorare il tutto ci si è messa anche un’epidemia di gastroenterite che un mese e mezzo fa ha colpito alcuni cuccioli ospitati nel rifugio Shardana di Selargius, dove trovano ricovero anche i randagi di Monserrato. Per evitare che il contagio si espandesse, la struttura è stata chiusa agli ingressi per una decina di giorni. Ora è di nuovo riaperto ma resta comunque saturo, soprattutto perché d'estate le adozioni non decollano.

Il problema

Di certo c’è che Il problema dei canili pieni non consente alle amministrazioni comunali di avere sostegno per poter accogliere gli animali abbandonati o che si sono persi. «Il Comune è responsabile qualora vengano trovati vaganti e senza microchip», prosegue l’assessora, «anche perché il loro vagare può causare pericoli al traffico. Col supporto delle associazioni abbiamo trovato uno spazio per Lilla ma dev’essere il servizio veterinario della Asl a farsi carico di queste situazioni, noi siamo soli nell'affrontare il randagismo e gli abbandoni, servono più fondi».

