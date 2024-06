Canile, un’esperienza per cuori forti  

Nove anni di detenzione senza colpe pesano. Ma forse per chi è nato dietro le sbarre la libertà finisce per essere racchiusa lì, dentro un box ben tenuto e grande - ma non abbastanza - a cercare stabilità negli occhi amorevoli di chi per missione ha deciso di dedicare l’esistenza ai carcerati di via Po. Quelli che se potessero parlare chiederebbero il perché un padrone possa decidere di sbarazzarsi di loro dopo una vita a correre insieme; o perché nella nuova casa - che è anche più grande - sembra improvvisamente non esserci abbastanza spazio per tutti. E direbbero anche tanto altro. Ma l’unica voce che si leva in mezzo a un guaito unico è quella di Giovanna Coppa, veterinaria responsabile del canile comunale: «Siamo al completo, le adozioni vanno a rilento e gli abbandoni purtroppo crescono sempre più».

Guaiti e sogni

Sono arrivati a quota 156, i carcerati a quattro zampe con una voglia di riscatto che gliela leggi negli sguardi imploranti che fuggono dalle reti di metallo. «I box sono pieni, siamo costretti a ricorrere anche agli spazi presenti nell’altra struttura convenzionata con il Comune», spiega la responsabile che conosce a memoria pregi e difetti di ogni ospite. «Alcuni sono arrivati qui da cuccioli, e con noi sono invecchiati senza aver mai conosciuto cosa significhi avere una casa vera con padroni amorevoli. Altri sono rinunce di proprietà, o provengono da contesti sociali difficili». E poi c’è chi è semplicemente un figlio della strada, con un passato sconosciuto e la scommessa del futuro non ancora vinta. Storie di dolore e di speranze che si confondono in un unico guaito: è questa l’accoglienza ai due ospiti inattesi che camminano nella loro casa forzata.

Le storie

Dev’essere di certo una tipa intraprendente la cagnettta nera, grande quanto due mani e con gli occhi arzilli che scappano dal recinto. Pare abbia preso il treno Siliqua-Cagliari, e riportata indietro ha rifatto lo stesso tragitto in autonomia. Così è finita al canile, dove è stata ribattezzata Freccia rossa. Brio è tra i più anziani della comitiva, meticcio tigrato con il vizio superato di mangiucchiare ogni cosa gli capitasse sotto tiro (cucce comprese) ha festeggiato i nove anni a maggio. Nell’ennesimo compleanno dove probabilmente ha chiesto per regalo una nuova vita non ancora recapitata. Sogno comune a tutti, in quest’angolo di città che raccoglie reietti, predestinati alla solitudine e alla prigionia.

Si viaggia su una media di oltre ottanta nuovi ingressi all’anno, le adozioni vanno troppo a rilento per riequilibrare le diverse velocità che hanno portato la struttura al collasso.

Entrate e uscite

«Abbiamo difficoltà a trovare nuove famiglie soprattutto per i cani di grossa taglia o per le razze ritenute pericolose, tipologie che da sole rappresentano la maggior parte dei cani attualmente presenti», racconta la responsabile. E mentre lo dice ecco che un cuccioletto continua a correre e a saltellare nell’ora di libertà extra, sotto lo sguardo attento di Barry White, che porta con leggerezza il peso della notorietà data dal nome importante e mostra un particolare talento a cercare coccole. Nella cella accanto un simil Maremmano condivide l’esistenza con un amico di sventura poco propenso a fare amicizia. In fondo c’è Satana, una nanetta color miele non esattamente affidabile. Così come Luana, una pitbull che ancora deve completare il cammino di reinserimento nella civiltà dove la regola è una sola: il rispetto. Anche dietro le sbarre.

