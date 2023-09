Canile senza spazio, appello alle adozioni 

Il canile comunale di via Po è ormai al limite della capienza. E per questo diventa ancora più importante la campagna di sensibilizzazione delle adozioni promossa dal Servizio Gestione Faunistica che in questi giorni ha lanciato un nuovo appello.

Tutte le schede degli ospiti sono visibili nella pagina web dedicata e facilmente raggiungibile sul portale istituzionale del Comune. In vetrina in questi giorni c’è Lillo, un dolce cane di 13 anni, maschio di taglia grande, entrato in canile a fine luglio 2022 perché il suo proprietario è deceduto e non aveva nessun parente che si potesse occupare di lui. «Lillo è un cane buono, affettuoso con tutti, bravo anche con gli altri cani, durante la giornata sonnecchia pacificamente finché non arriva l’ora delle uscite», viene spiegato nella sua scheda. Per lui si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, relativamente sedentarie che gli garantiscano di fare delle brevi passeggiate quotidiane.

E sono proprio i cani più anziani come Lillo i più penalizzati, come aveva spiegato Gianna Coppa, direttrice e veterinaria del vanile: «Abbiamo diverse richieste, ma sono tese soprattutto ai cani di piccola o media taglia. Invece abbiamo poche richieste per i cani grandi e anziani, facciamo appello perché si pensi anche a loro».

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o ai numeri di telefono 070.6778115 o 070.6776469.

