Canile sanitario, finita l’attesa 

Sbloccato l’ultimo scoglio burocratico che impediva l’apertura del canile comunale di Terralba, ponendo fine a un’attesa lunga 15 anni. L’edificio sarà presto operativo, come anticipa il sindaco Sandro Pili: «A breve ci sarà l’inaugurazione, ma la data è ancora da definire». Via libera dunque all’accoglienza dei cani randagi trovati nelle strade comunali e di campagna, evitando il trasferimento degli animali nei canili convenzionati dei Comuni limitrofi che spesso sono al completo.

Le autorizzazioni

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, con l’arrivo delle ultime autorizzazioni per l’accesso e la fruibilità della struttura: «Atti che riguardano l’agibilità dei locali – riporta il primo cittadino – L’ultima autorizzazione ottenuta è della Provincia». L’edificio sarà inizialmente aperto come rifugio per i cani recuperati, mentre si attende l’acquisto da parte del Comune dell’attrezzatura necessaria per adibire un’area del canile a un ambulatorio veterinario dotato di sala operatoria e alloggi per le cure. Questo spazio diventerà il primo canile di tipo sanitario del Terralbese, con locali destinati al pronto soccorso e visite, eliminando così il trasporto dei cani obbligatorio – e dispendioso – fino alle cliniche veterinarie di Oristano.

La struttura

«Il canile sanitario sarà un servizio in più. È un’idea nata negli ultimi anni con la collaborazione dell’Asl, che ci ha dato le indicazioni per l’acquisto delle attrezzature per l’allestimento dell’ambulatorio e di alcuni alloggi», spiega il sindaco Pili. «Le attrezzature hanno un valore di circa 50 mila euro – prosegue il sindaco – sono risorse provenienti dai fondi comunali. Non aspettiamo l’acquisto e l’arrivo di queste attrezzature, apriamo il canile come rifugio, per poi adattare un’ala a canile sanitario». La struttura non presenta criticità, potrà essere aperta da un giorno all’altro, fa sapere il sindaco: «Non c’è bisogno di ulteriori lavori sui locali in quanto sono stati effettuati negli scorsi anni interventi di manutenzione, tra i quali l’integrazione dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico della struttura e l’introduzione di vaschette per l’abbeveraggio in ciascun box che accoglierà i cani». L’apertura del canile, atteso ormai dal 2006, quando iniziarono i lavori, potrà tamponare l’emergenza randagismo, sempre più difficile da gestire nel territorio comunale. Infatti, sette cani randagi sono al momento ospitati nel piccolo rifugio di Anta.