Canile, prorogata la convenzione per 39 randagini 

Firmata una proroga di quattro mesi per il servizio di custodia dei cani catturati nel comune di Guspini. La cura e il mantenimento dei randagi fino ad aprile continueranno a essere assicurati dalla Dog Hotel di Assemini, nella località Truncu is Follas.

Sono 39 i cani accalappiati nel territorio guspinese attualmente ospitati nella struttura asseminese.

La cifra stanziata dall’amministrazione per far fronte alle spese relative al primo quadrimestre dell’anno è di 18mila euro, per una tariffa che attualmente è pari a 3,50 euro più Iva al giorno, per ogni cane ricoverato. Grazie alla disponibilità del responsabile della struttura è stato possibile disporre il rinnovo, nonostante la convenzione sia ormai scaduta. Inoltre, il Comune sta predisponendo gli atti per indire una nuova gara su Sardegna Cat.

Per affrontare il fenomeno del randagismo, sono state avviate dall’amministrazione diverse campagne di sensibilizzazione sia per adottare i cuccioli ma anche per prevenirne l’abbandono. In particolare, è stata promossa l’applicazione del microchip con giornate organizzate in collaborazione con veterinari della Asl.