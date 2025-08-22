VaiOnline
Alghero.
23 agosto 2025 alle 00:23

Canile Primavera, il Comune verso l’acquisizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il futuro del Canile Primavera di Alghero è sotto i riflettori dell’Amministrazione comunale, consapevole del valore che la struttura rappresenta per il benessere animale e come presidio di riferimento per cittadini e operatori. La Commissione consiliare, già nell’ottobre 2024, aveva indicato la possibilità di acquisto del complesso, affidando agli uffici del Servizio Ambiente gli approfondimenti necessari. L’iter è proseguito con verifiche sullo stato patrimoniale e ora si concentra sulla fattibilità economica dell’operazione. «Trattandosi di risorse pubbliche importanti – spiega l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – gli uffici stanno valutando con attenzione gli aspetti amministrativi e i costi. L’intento è comunque quello di definire il procedimento».

Intanto resta alta la preoccupazione: i 450 cani ospitati rischiano lo sfratto, poiché la struttura potrebbe essere ceduta al miglior offerente. Per scongiurare questa eventualità, il Comitato Canile Primavera ha lanciato una raccolta firme con l’obiettivo di sollecitare il Comune all’acquisto, trasformando il canile in bene pubblico e garantendo così continuità al servizio. I cittadini potranno firmare oggi in Passeggiata Barcellona (dalle 19 alle 22) e domani in Piazza Pino Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Basket.

Dinamo al fianco di Polonara

l Marras, C.A. Melis
Il focus

Effetto dazi sull’Isola: «Per le aziende perdite da 25 milioni all’anno»

Pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare sardo Sassari e Nuoro tra le province più colpite in Italia 
Alessandra Carta
Le guerre

Mosca-Kiev, gelo sul vertice E la Casa Bianca si sfila

Negoziati, la Cina disposta a «svolgere un ruolo costruttivo» 
Il giallo

Omicidio di Buddusò: la fuga, l’imboscata e il mistero del Sirai

L’avvocato: «Nessuna denuncia sull’aggressione di Flumentepido» 
Andrea Artizzu
Le indagini.

Caccia al killer, stretta finale

Andrea Busia
La vicenda

Polonara torna a Sassari: la Dinamo vuole scrivere una fiaba col lieto fine

Contratto all’azzurro che sta lottando contro la leucemia «Giocherà non appena sarà guarito: noi lo aspettiamo» 
Giampiero Marras