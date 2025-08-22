Canile Primavera, il Comune verso l’acquisizione 

Il futuro del Canile Primavera di Alghero è sotto i riflettori dell’Amministrazione comunale, consapevole del valore che la struttura rappresenta per il benessere animale e come presidio di riferimento per cittadini e operatori. La Commissione consiliare, già nell’ottobre 2024, aveva indicato la possibilità di acquisto del complesso, affidando agli uffici del Servizio Ambiente gli approfondimenti necessari. L’iter è proseguito con verifiche sullo stato patrimoniale e ora si concentra sulla fattibilità economica dell’operazione. «Trattandosi di risorse pubbliche importanti – spiega l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – gli uffici stanno valutando con attenzione gli aspetti amministrativi e i costi. L’intento è comunque quello di definire il procedimento».

Intanto resta alta la preoccupazione: i 450 cani ospitati rischiano lo sfratto, poiché la struttura potrebbe essere ceduta al miglior offerente. Per scongiurare questa eventualità, il Comitato Canile Primavera ha lanciato una raccolta firme con l’obiettivo di sollecitare il Comune all’acquisto, trasformando il canile in bene pubblico e garantendo così continuità al servizio. I cittadini potranno firmare oggi in Passeggiata Barcellona (dalle 19 alle 22) e domani in Piazza Pino Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA