Canile, mistero sulla gestione 

Rinviato, annullato, rifatto, deserto e ancora da assegnare dopo oltre un mese dalla conclusione dell’iter. È la paralisi del bando pubblico per la gestione del canile rifugio e sanitario di Arbus, unico nel Medio Campidano, che con tre anni di proroga attende un esito positivo dopo i tanti flop. «Il ritardo – dice il sindaco Paolo Salis - è legato alla carenza di personale che ha impedito la verifica dell’esito della gara sulla piattaforma SardegnaCat». Dal portale della Regione alla politica locale, la vicenda finisce in Aula con un’interrogazione della minoranza. «La proroga di un servizio pubblico in gestione non può essere illimitata», incalza il consigliere Agostino Pilia.

Flop delle gare

La vicenda ruota attorno alla scadenza del contratto di affidamento del servizio al vecchio gestore del canile in Campu Spina e la ricerca di un nuovo contraente. Un percorso travagliato di tre anni che parte con la prima proroga del Comune del servizio da febbraio a novembre 2020 e poi una seconda fino a marzo. Ad aprile 2021 ecco il bando di gara, per un errore materiale, la scadenza fu rinviata, a giugno annullata e il 27 agosto il Comune giustificava così il blocco: «Nell’offerta tecnica, nessuno dei concorrenti ha raggiunto il minimo di 40 su 80 punti. Nessuno ha presentato progetti innovativi sul benessere degli animali, cani e gatti». Seconda gara: questa volta deserta. Lo scorso gennaio il terzo tentativo. Al momento, di ufficiale c’è solo la data di scadenza per la partecipazione di società e imprese, il 15 febbraio 2023. Dopo un mese e mezzo, il silenzio regna sovrano.

La commissione

«La nomina della commissione – riferisce il primo cittadino – è in corso. Ci sono stati concorrenti? Non saprei. Spetta ai commissari verificarlo e aprire le buste. Non è ammessa l’intromissione dell’organo politico». A scongiurare l’ipotesi di un ulteriore flop sono gli imprenditori che hanno partecipato al bando. Salvo errori, dovrebbe essere la volta buona. Non ci sarebbero motivi per il contrario, la stessa stima economica è di tutto rispetto: per i prossimi cinque anni 734.440 euro per la custodia dei trovatelli e 190 mila per le cure sanitarie, un patto con la Asl del Campidano.