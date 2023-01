Canile mai aperto e già bocciato 

«Non è stato specificato come sarà la gestione, se ci saranno assunzioni, se è previsto un guardiano notturno e un impianto di videosorveglianza. È fondamentale sapere chi si rapporterà con i cani e come si prevede di verificare il loro stato di salute».

L’associazione nazionale di tutela degli animali Anta boccia il canile comunale di Terralba. «Non è adeguato alla lungodegenza», denunicia Anna Rita Deiana, presidente della sede locale dell’associazione. Lo scrive in una lettera, in cui chiede al sindaco Sandro Pili di far chiarezza sulla gestione della struttura che, come anticipato dallo stesso primo cittadino, aprirà a breve come canile rifugio.

Il nodo

«Non è stato specificato come sarà la gestione, se ci saranno assunzioni, se è previsto un guardiano notturno e un impianto di videosorveglianza. È fondamentale sapere chi si rapporterà con i cani e come si prevede di verificare il loro stato di salute».

La risposta alla presidente arriva dal sindaco Pili: «Lo gestirà una ditta che si occupa del settore, con determinati requisiti previsti dall’Asl. È ancora da definire se l’affidamento sarà diretto, se la norma lo consente, oppure tramite bando».

Il funzionamento

Altra questione, che secondo Deiana non è ancora stata definita, è il funzionamento dell’area sanitaria del canile, che verrà aperta una volta acquistate le attrezzature necessarie.

«La presenza 24 ore su 24 dei veterinari va strutturata in modo da garantire una qualità di soccorso simile a quella della clinica e degli ambulatori convenzionati», commenta Deiana.

«Questo aspetto verrà definito dall’Asl», precisa Pili.

La vicenda

«Il nostro timore – prosegue la presidente – è che si inizi come canile rifugio e come tale resterà, perché dopo tanti annunci in Consiglio comunale, interpellanze della minoranza e imminenti aperture, come quella prevista per il maggio del 2022, la storia è alquanto confusa».

Una storia che la stessa Deiana, presidente di Anta Terralba da 18 anni, ha seguito da cittadina fin dalla posa della prima pietra della struttura, nel 2006. Da subito, però aveva creato malumori tra i volontari di Anta: «I box sono mal progettati. Oltre a essere di piccole dimensioni, alcuni di essi sono esposti al sole, altri all’ombra. Inoltre, il corridoio che separa i due blocchi di box è talmente stretto che a malapena ci passa una carriola», sottolinea Deiana.

La proposta

«Abbiamo più volte proposto un altro tipo di struttura, un parco canile con aree di sgambamento sia per i cani padronali, sia per quelli in canile, che potranno essere portati a passeggio da volontari o cittadini», evidenzia la presidente.

«Prendo atto delle segnalazioni e non le contesto. Il mio compito era di rendere agibile e aprire la struttura, già esistente», replica Pili.

