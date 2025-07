Canile-lager, terminata la bonifica ambientale 

Non ci sono più i rifiuti nel canile lager di Santu Lianu, sgomberato un anno fa, dove due donne, madre e figlia, tenevano in condizioni critiche 223 cani.

La spazzatura lasciata dalle inquiline, cumuli di rifiuti di ogni genere, è stata portata via da una ditta specializzata incaricata dal proprietario, nel rispetto dell’ordinanza emanata dal Comune che imponeva “di procedere entro venti giorni dalla data di notifica dell’ordinanza alla totale rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area”. Non è più necessario, quindi, che Comune si sostituisca al proprietario, com’era previsto in un’ordinanza, ora revocata, che prevedeva di affidare alla De Vizia per una somma di 15.950 euro la rimozione dei rifiuti in via d’urgenza per eliminare i rischi per la salute pubblica. Un sopralluogo degli agenti della Polizia locale ha dato conferma che la spazzatura era stata tutta rimossa.

Intanto continuano le adozioni di alcuni dei cani che si trovavano nel canile-lager e che erano stati tutti portati al canile Shardana. Molti hanno già trovato una famiglia ma tanti sono ancora in attesa di una nuova vita per dimenticare l’inferno che hanno passato. Chi li volesse adottare può recarsi al canile o consultare la pagina facebook Cave canem srl.

