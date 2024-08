Canile lager, ora c’è una soluzione 

I circa 120 cani che si trovano in una struttura abusiva a Santu Lianu saranno presto portati via verso una nuova sistemazione. Si avvicina all’epilogo la triste vicenda del canile nella campagna quartese, dove due donne, Anna Rossi, 80 anni, e sua figlia Fiorellà Dellachà, 52, nel corso degli anni hanno continuato a prendere in casa meticci, fino ad arrivare a numeri esorbitanti.Dopo il sequestro dell’area ad inizio agosto a seguito di un blitz dei carabinieri della stazione di Flumini e la denuncia delle due donne per maltrattamenti degli animali e gestione illecita dei rifiuti, nei giorni scorsi è arrivato il decreto di sequestro preventivo del canile abusivo firmato dal giudice Giorgio Altieri.

Così adesso il Comune, dopo averne ricevuto notifica e avere preso accordi con il magistrato, potrà procedere con il trasferimento degli animali in una struttura adeguata che sarà con ogni probabilità quella messa a disposizione da Shardana che con il Comune ha già una convenzione per la custodia in canile dei cani catturati nel territorio quartese. Sempre nei giorni scorsi intanto è arrivata la delibera di Giunta per lo stanziamento dei fondi per il mantenimento degli animali.

Attesa la notifica

«Siamo in attesa della notifica del provvedimento del giudice che a tutt’oggi non risulta ancora pervenuto agli uffici comunali», conferma il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, «ci siamo comunque premuniti con una delibera approvata nei giorni scorsi per avere la disponibilità delle risorse per un intervento immediato, non appena saremo in grado di recepire le decisioni da parte delle autorità competenti che non dubitiamo siano in procinto di esserci comunicate ufficialmente». Gli importi stanziati, in aggiunta al contratto attuativo già in essere con il canile convenzionato, ammontano a 72 mila euro per l’annualità 2024, a partire dal mese di settembre, e a 114 mila euro per l’annualità 2025.

«Più precisamente», aggiunge Sanna, il contratto che andiamo ad implementare è quello che ha avuto inizio a luglio 2024 e termina a luglio 2025. Quindi occorreva reperire le risorse con esigibilità da settembre a dicembre 2024 più la restante parte da gennaio 2025 a luglio 2025. È chiaro che gli animali andranno custoditi anche per i contratti successivi 2025/2026 per i quali si dovranno a suo tempo individuare le risorse». Per evitare che si ripetano episodi come questo «rinnovo l’appello alla cittadinanza: è importante diffondere un’adeguata prassi sulla gestione degli animali, evitare di farli riprodurre indiscriminatamente ricorrendo alle sterilizzazioni, anche mediante le campagne avviate in questi anni dalla nostra stessa amministrazione in collaborazione con la Asl. Ed è importante dove possibile, adottare in canile, per evitare situazioni di sovraffollamento e garantire un futuro migliore ai cani che diversamente rischiano di finire in gabbia la loro vita».

Il blitz

Il 4 agosto scorso i carabinieri della stazione di Flumini si erano trovati davanti animali in precarie condizioni, molti ammassati, al caldo, alcuni affamati. Una situazione che peraltro era già stata rilevata mesi fa dal Comune e dalla Asl.

RIPRODUZIONE RISERVATA