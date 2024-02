Canile invaso da un lago di liquami 

Il canile comunale di Villacidro è in tilt: il collasso di una tubazione che porta alla fossa biologica (Imhoff) ha creato uno stagno maleodorante di liquami in una vasta area del cortile interno. «La lettera di diffida al Comune di Villacidro per sollecitare la manutenzione straordinaria, inviata dal nostro avvocato via pec e protocollata il 18 dicembre, è ancora in attesa di una risposta», denuncia Patrizia Sitzia, una delle due responsabili della struttura.

Le segnalazioni

«Abbiamo segnalato molte volte il problema agli uffici comunali. I tecnici sono venuti due volte per una verifica, ma la situazione peggiora di giorno in giorno e nessuno fa nulla», spiega Elena Pisu, che insieme a Sitzia ha in appalto il canile dal 2018. «Il canile è idoneo all'accoglienza di duecento cani, ora ce ne sono 156 – prosegue –. Non sono oggetti, sono esseri viventi che necessitano di pulizia e cure costanti. Abbiamo più volte indicato al Comune in questi anni che le tubazioni troppo strette non sono adatte alla struttura, che necessita di manutenzione straordinaria e di modifiche agli impianti. Ci troviamo a lavorare in condizioni impossibili da sostenere, per noi e per i cani che accogliamo».

Sul posto

Varcato il cancello e superate le oasi laterali, si entra nella struttura che dà sulle stanze di lavoro e servizio. La porta sul retro si affaccia su altre due oasi di terreno e sui box di cemento. Al centro, lo sversamento fa mostra di sé, con l’acqua stagnante e il tanfo che si aggiunge a quello del terzo modulo della discarica comunale, costruito a ridosso dell'edificio. «Oasi e box sul retro, in cui convivono circa trenta cani, sono circondati dal liquame. Non possiamo passarci e la pulizia diventa sempre più difficoltosa. Abbiamo trovato soluzioni temporanee per far sgambare i cani all’asciutto, ma non è semplice e non è giusto che un’intera area del canile sia inagibile. Abbiamo cercato di arginare la situazione con canali di scolo ma il problema è lo sversamento dal tubo rotto e la risalita, su cui non possiamo fare nulla», conferma Bianca Maria Siddi, giovane volontaria al canile. Il problema è serio anche per la salute degli animali, come precisa la direttrice sanitaria della struttura, Veronica Porcedda: «Abbiamo programmato un trattamento antiparassitario degli spazi da diversi mesi, ma non riusciamo a farlo perché il prodotto non è efficace se si diluisce in acqua e non è possibile utilizzarlo in concentrazioni troppo elevate. L’abbiamo acquistato ma non è utilizzabile».

L’appello

«Non siamo certo un canile lager, abbiamo fatto adottare in questi anni centinaia di cani. La struttura è sana, non sovraffollata; i cani sono ben nutriti e curati. Non riesco a spiegarmi la mancanza di attenzione per il benessere animale da parte del Comune, proprietario della struttura e dei cani ospitati», conclude Pisu.

RIPRODUZIONE RISERVATA