Canile illegale, sterilizzazioni entro il mese  

Inizieranno nei prossimi giorni e comunque entro il mese, le sterilizzazioni delle cagne che si trovano nel canile abusivo di Santu Lianu dove due donne, tengono in un’abitazione sottoposta a sfratto esecutivo, oltre cento cani.

Come stabilito dal Comune, su provvedimento del giudice, dovranno essere prelevati cinque cani alla volta per un totale di settanta. Le operazioni saranno portate avanti dai veterinari dell’Asl e gli interventi saranno effettuati al canile Shardana dove gli animali saranno custoditi fino alla ripresa dall’operazione. Nel frattempo si attende la scadenza, prevista per la prossima settimana, della manifestazione d’interesse rivolta ad associazioni sul territorio regionale e nazionale che vogliano farsi carico dei cani per poi recuperarli e darli in adozione. Come indicato dall’Asl nella sua relazione si tratta di animali, per gran parte «denutriti, con problemi dermatologici» e in alcuni casi da recuperare caratterialmente.