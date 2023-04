Canile, il Comune paga in ritardo 

Arrivando al canile sanitario municipale nella località Cannamenda di Villacidro si leva sulla destra un volo di gabbiani. Banchettano attorno all’ampio spazio occupato dal terzo modulo della discarica comunale. «È un controsenso che una struttura che accoglie cani e operatori stia nella zona industriale di fianco a un ecocentro, ma i canili sono classificati dalla Asl industria insalubre», specifica Elena Pisu, presidente della onlus Bau Club, che insieme a Patrizia Sitzia della Lega nazionale per la difesa del cane gestisce il canile dal 2016.

I disagi

Una volta all’interno, è un turbinio di code scodinzolanti, orecchie attente e abbaiare di cani di ogni stazza, età e colore. È il giorno della visita veterinaria settimanale. «Abbiamo in custodia e ci prendiamo cura di circa 200 randagi – racconta Elena –. Grosso imbarazzo nei confronti del Comune: il contratto indica il pagamento della mensilità entro 60 giorni, invece accumula ed eroga i pagamenti in ritardo di tre o quattro mesi. Il bonifico da gennaio a marzo è parziale, mancano oltre 11 mila euro. Così arriviamo con l’acqua alla gola sulle forniture di cibo e medicinali, pagamenti ai veterinari e agli operatori: stiamo considerando l’idea di recedere dal contratto, i nostri avvocati hanno già in mano tutte le carte. Poco meno di un mese fa la Asl ci ha consegnato 34 cani, di cui una ventina di cuccioli . Dove mancano cultura ed educazione sul benessere animale, dove non c’è un programma serio di lotta al randagismo accadono queste cose», conclude.

La promessa

«Mi dispiace ci siano questi malumori. Ci sono questioni su cui, è vero, ci sono state mancanze e altre su cui stiamo cercando puntualmente di intervenire perché il canile è un servizio pubblico essenziale», interviene il vice sindaco Dario Piras. «Il contratto indica il pagamento a 60 giorni dalla prestazione e ad oggi abbiamo anticipato un mese e mezzo per venire incontro alle esigenze. Sulla quota mancante, l'ufficio di servizio mi ha indicato essere un problema legato a un durc Inps in verifica, spero possa risolversi presto», aggiunge Piras. «Ho proposto ad Asl e Comune molteplici soluzioni di lotta al randagismo, perfino progetti sociali: nessun piano di sopralluoghi e sterilizzazioni a tappeto negli ovili o nella zona industriale è stato preso in carico» ribatte Pisu.