Canile, il Comune ci riprova: via alla terza gara 

Al via il bando per garantire un rifugio ai 435 cani quartesi randagi e abbandonati per strada. Dopo due gare andate deserte, e il via libera al nuovo accordo quadro per il rinnovo dell’affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei quattrozampe per i prossimi tre anni, ora parte la gara per la nova gestione: un appalto di oltre 2 milioni di euro, con una spesa per singolo cane che passa da 3 euro e 10 centesimi a 3,70. Un adeguamento tariffario che tiene conto del rialzo generale dei costi di mantenimento per singolo animale, e che a cascata comporta un aumento di sessanta centesimi in più al giorno.

I requisiti erano stati annunciati alcune settimane fa: “Il canile dovrà avere una distanza massima dalla città di 50 chilometri, al fine di limitare al massimo lo stress da trasporto degli animali, agevolare la vigilanza da parte del personale addetto e delegato dal Comune e facilitare le visite al canile da parte degli utenti interessati”. Non solo, nel bando viene anche chiesto che “nel caso in cui il canile fosse per qualunque causa temporaneamente impossibilitato a ricevere i cani in consegna, la ditta affidataria sarà tenuta a ricoverarli in altra struttura a sua scelta, sempre senza superare i 50 chilometri di distanza e in regola con gli obblighi di legge, e senza alcun onere a carico del Comune”.

Domande entro le 13 del 27 aprile.

