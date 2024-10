Canile, gestione alla Bau Club 

Passaggio di consegne al canile sanitario comunale di Villacidro. Il contratto di gestione, affidato alla associazione temporanea di imprese (Ati) fra la Lega nazionale difesa del cane, rappresentata da Patrizia Sitzia, e la onlus Bau club, di Elena Pisu, che detenevano rispettivamente il 65 e il 35 per cento delle quote, è scaduto lo scorso 30 settembre. Fino a nuovo bando, il servizio di gestione del canile “Villa Bau” verrà preso in carico in toto da Bau Club, che ha accettato l'affidamento diretto da parte del Comune.

«Attualmente – specifica Elena Pisu – il canile ospita 170 cani. Sarebbe stato impensabile lasciare scoperto un servizio così importante per il territorio. Villacidro è uno dei pochi comuni nel circondario ad avere un canile sanitario. Attualmente siamo alla ricerca di un operatore: cerchiamo un uomo perché i cani si abituino anche a figure maschili di riferimento».

«Sono sicura – commenta Patrizia Sitzia – che Elena gestirà in maniera impeccabile il canile e lo porterà avanti al meglio, come ha sempre fatto. Ho dovuto lasciare la gestione per motivi di salute e perché la Lega del Cane amministra anche il canile di Carbonia e non riuscivo più a seguire entrambi: siamo in pochi, e il compito è molto impegnativo».

Il canile comunale di Villacidro ha aperto i battenti in località Cannamenda nel 2018, con l'affidamento in gestione alle due associazioni, che hanno assicurato la continuità del servizio in maniera ininterrotta.Il nuovo bando per l'affidamento in gestione – assicura il vicesindaco Dario Piras – è già in preparazione da parte degli uffici competenti. Le nuove specifiche determineranno sicuramente un adeguamento del finanziamento al rialzo, per venire incontro all'innalzamento dei prezzi degli ultimi anni. Cercheremo anche di risolvere le problematiche segnalate negli anni dai gestori in modo da migliorare la qualità del servizio».

L'affidamento diretto a Bau Club al momento è previsto per almeno altri sei mesi. «Oltre ai cani provenienti da Villacidro, il canile ospita alcuni randagi provenienti dai territori circostanti sprovvisti del servizio», precisa Elena Pisu: «Purtroppo il problema del randagismo a Villacidro e nel Medio Campidano è serio e in aumento. Sarebbe necessario organizzare, insieme alle pubbliche amministrazioni, un progetto serio per arginare il problema, con campagne di sensibilizzazione che di sterilizzazione più strutturate».

