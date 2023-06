Canile e antenne, la polemica è servita in Consiglio  

Registrazioni omogenitoriali, concessione del servizio di riscossione del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico e regolamento delle antenne e lo stato del canile di Predas Arbas. Sono solo alcuni dei temi che mercoledì a partire dalle 9, saranno affrontati dal Consiglio comunale di Nuoro. Temi su cui, nei mesi scorsi, non è mancato un aspro dibattito.

La seduta consiliare che è stata convocata dal presidente Sebastian Cocco ha in calendario anche diverse interpellanze a partire proprio dallo stato di della struttura “Canile Croce Blu”, oggetto anche di un nuovo esposto alla Procura, o sulle opere di Pinuccio Sciola. Anche la vertenza sulla sanità, verrà discussa in Aula, dove si voterà l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, controllo e riscossione, volontaria e coattiva del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Rinviato nella seduta scorsa, approderà all’approvazione il regolamento sulle norme per l’installazione di impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica che pone ordine alla giungla delle antenne. All’ordine del giorno la rivisitazione e modifiche al Piano industriale 2018 della società in house è-comune che si occupate della raccolta differenziata. Due le mozioni: sull’emergenza abitativa, e sulle registrazioni anagrafiche famiglie omo genitoriali. (f. le.)

