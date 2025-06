Canile di Santa Maria La Palma, il Comune valuta l’acquisizione 

Un sopralluogo al canile di Santa Maria La Palma, nelle cui strutture sono ricoverati circa 500 randagi. Il Comune sta valutando molto seriamente l’acquisizione dell’intero complesso e ieri mattina la Commissione consiliare Ambiente presieduta da Christian Mulas si è recata sul posto, accompagnata dall’assessore Raniero Selva, dal dirigente Pietro Nurra e dal funzionario Gianfranco Mariano. I commissari hanno voluto visitare la struttura e visionare da vicino anche gli edifici della comunità presenti nell’area. La commissione ha constatato che i 18 ettari e le strutture dislocate, pur non versando in condizioni decisamente critiche, avrebbero certamente bisogno di un intervento di riqualificazione. È emerso un potenziale interessante per un utilizzo futuro dell’area anche in ambito sociale, a beneficio della collettività. Dopo aver raccolto diverse informazioni utili, si è deciso di riportare la discussione in sede di Commissione, richiedendo ulteriori approfondimenti e documentazione tecnica per valutare possibili progettualità. Una delle ipotesi sarebbe quella di affiancare all’attività del canile, una comunità alloggio per minori in difficoltà.