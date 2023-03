Canile comunale, via libera alla gestione con una coop di volontari 

Si aggiunge un nuovo tassello alla sempre più vicina apertura del canile comunale di Terralba. Sarà la cooperativa sociale onlus “Il Dromedario” di Marrubiu a gestire temporaneamente la struttura, per un periodo di 8 mesi e due settimane. Totale del costo di gestione da parte del Comune: 48.678 euro. L’affidamento diretto, concesso dall’ufficio tecnico, ha come finalità principale l’avvio imminente del servizio affinché il canile non continui a versare in uno stato di abbandono. Altro motivo di estrema emergenza, l’urgente trasferimento di 71 cani da Arborea, come richiesto dall’Asl. E ora, con l’arrivo delle ultime autorizzazioni da parte della Provincia, l’ultima sullo scarico dei reflui industriali dell’impianto di depurazione a servizio del canile, l’apertura è confermata dall’amministrazione: «Presto il canile sarà attivo come rifugio, in attesa di trovare fondi per l’acquisto delle attrezzature per l’area sanitaria», anticipa l’assessora all’Ambiente, Maura Mura. «Al termine dell’affidamento diretto verrà indetta una gara per una gestione di tre anni, rinnovabile per altri tre - precisa l’assessora – Previsti anche interventi di riqualificazione della strada che porta al canile».

