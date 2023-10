Canile comunale al collasso, nuovo appello per le adozioni 

Prosegue la campagna per le adozioni del Canile comunale, ormai al collasso, che riceve le persone che desiderano dare una casa un cane. Le attende dal lunedì al sabato dalle 10 a mezzogiorno, ma è necessaria la prenotazione. Si può chiederla via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o al telefono ai numeri 070.6778115 o 070.6776469.

Proprio per facilitare, alle famiglie che desiderano la compagnia di un cane, la scelta di quale richiedere per dargli una casa e l’amore di essere umani, il Canile municipale pubblica regolarmente le schede degli ospiti sul proprio portale.

Il nuovo protagonista della campagna di adozioni comunale è Eros, un cucciolo brillante, estroverso, socievole con tutti (anche con gli estranei): aspetta di trovare qualcuno che possa ricambiare il suo affetto. A sceglierlo è stato il servizio Gestione faunistica del Comune, per sensibilizzare i cittadini alle adozioni degli ospiti presenti nel recinto comunale in via Po 59. Eros pesa circa dodici chili, è un cucciolo di un anno di taglia media contenuta, entrato in canile a metà novembre 2022 insieme ai suoi fratelli perché trovati abbandonati in una scatola nel quartiere di Sant'Elia, in buone condizioni di salute ma privi di microchip.

RIPRODUZIONE RISERVATA