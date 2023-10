Canile, campagna di adozioni  

Prosegue la campagna di promozione delle adozioni del canile municipale. Il protagonista di questa settimane è Rocky, un maschio sterilizzato di simil Pit Bull di tre anni, entrato in canile ad ottobre 2021 in seguito allo sgombero di un campo Rom. Al suo ingresso Rocky era diffidente con gli operatori. In canile son stati rispettati i suoi tempi e attraverso un lavoro mirato Rocky ha imparato a fidarsi degli operatori, attualmente è lui a cercare l’interazione, apprezza le carezze e salta in braccio per accoccolarsi in grembo.

Per Rocky si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Rocky non è testato con altri animali, non è adatto a famiglie con bambini, si cede in adozione vaccinato, sterilizzato e in possesso di regolare microchip. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento (070 677 8115 o 070 677 6469)

