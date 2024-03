Canile, box aperti dopo 18 anni 

Dopo 18 anni di attesa, sembra che il canile comunale “Alba dog Terralba” sia pronto per aprire le porte. «Finalmente un’altra opera pubblica, strategica per il nostro comune e non solo, vedrà la luce», commenta il vicesindaco Andrea Grussu.

La svolta

I lavori di costruzione della struttura iniziarono nel lontano 2006, poi a ottobre 2023 gli ultimi ostacoli burocratici: si trattava delle ultime autorizzazioni, riguardanti l’agibilità dei locali, necessarie per l’apertura del canile che potrò ospitar fino a 200 animali. Infine qualche giorno fa Elena Pisu, l’amministratrice della “Bau club Onlus”, cooperativa che prenderà in gestione il canile, con alle spalle un’esperienza nella gestione di rifugi per animali abbandonati, ha lanciato un appello sui social: «A brevissimo il canile aprirà le sue porte ai cani di Terralba, per questo stiamo preparando la loro accoglienza al meglio. Se avete piacere, ci occorrono: coperte, lenzuola, asciugamani e tovaglie. Ovviamente tutto dismesso e non utilizzato».

I numeri

Situato in un'area di 6.370 metri quadri in località di “Pauli Zonca”, il canile, per la sua realizzazione, ha richiesto un investimento di 400mila euro. La struttura include 50 box per quattro cani ciascuno, un gattile, un ufficio veterinario e ampi spazi verdi per il gioco. Questa struttura sarà fondamentale per accogliere i randagi trovati sulle strade comunali e di campagna, fino ad ora ospitati nelle strutture dei comuni vicini. Inoltre aiuterà a fronteggiare l'emergenza randagismo, una sfida che si fa sempre più complessa nel territorio.

L’obiettivo

«Sono in fase di ultimazione gli interventi finalizzati all'apertura -spiega Maura Mura, assessora al Benessere animale - Nei prossimi giorni il canile accoglierà i primi ospiti, per poi aumentare progressivamente il numero dei cani. Ringraziamo gli uffici comunali e la coop “Bau club” per la collaborazione e l'impegno. Auspicando nella mitigazione di un problema relativo sia al benessere degli animali nonché alla sicurezza e al decoro del paese». «L'edificio aprirà inizialmente come canile rifugio», aveva precisato tempo fa il sindaco, Sandro Pili. Il prossimo passaggio è farlo diventare un canile sanitario. In quetso modo l’Alba dog Terralba sarà il primo presente nel Terralbese dotato di un ambulatorio con sala operatoria e alloggi per le cure.

