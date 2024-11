«Canile allagato, animali a rischio» 

Cani in salvo grazie all’intervento della protezione civile, ma restano i problemi nel canile Villa Bau di Villacidro, danneggiato durante l’alluvione del 27 ottobre scorso. «Si allaga almeno una volta all’anno», dice sconsolata Elena Pisu, responsabile della struttura nella zona industriale del paese.

«La protezione civile ha aperto dei varchi per far defluire l’acqua – sottolinea – abbiamo rischiato di perdere il 60 per cento dei cani. Ma grazie al loro intervento e a quello dei vigili urbani ciò non è accaduto. Hanno fatto un grande lavoro. Purtroppo il canile è in una zona soggetta agli allagamenti, siamo circondati da canali e dalla discarica. Non ci sono muri di cinta, ma una rete metallica. Questa volta è andata bene. Speriamo che la struttura venga spostata in una zona più sicura».

