Canile al completo, bonus comunale per chi adotta un cucciolo 

L’obiettivo è contribuire a svuotare il canile in convenzione - il rifugio Shardana - affollato e ormai al completo da tempo. Missione al centro del progetto comunale “Adotta un cane dal canile”, finanziato con 100mila euro del bilancio - e approvato di recente in Giunta - che prevede un contributo annuale per ogni singola adozione da parte di associazioni animaliste nazionali e regionali: 300 euro per i cuccioli fino a 6 mesi, 500 per quelli adolescenti fino a 1 anno e quelli adulti di piccola taglia, 1.000 per i cani da 1 a 9 anni e per quelli di taglia media, sino a 1.500 euro per i quattro zampe più impegnativi, anziani e malati. «Con questo progetto contiamo di ridurre progressivamente il numero di cani ospitati in canile», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna. Resta poi da risolvere anche il problema degli oltre cento cani tenuti da due donne in un’abitazione privata a Santu Lianu, ai quali il Comune - oltre a farsi carico dell’ingente spesa per cibo e sterilizzazioni - deve trovare una sistemazione. Dopo il sì in Giunta, ora gli uffici comunali dovranno predisporre il bando per promuovere la adozioni dei randagi ospitati in canile. «Ovviamente», aggiunge Sanna, «faremo dei controlli periodici per verificare il corretto mantenimento degli animali adottati».

