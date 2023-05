Caniga, strade ad alto rischio: «Abbiamo paura» 

Il pericolo corre sulle strade di Caniga, frazione a pochi km da Sassari. A denunciarlo una trentina di residenti, ieri riunitisi ai margini della via centrale per denunciarne la pericolosità. «Ormai gli incidenti sono all’ordine del giorno - dichiara Anna Cherchi, presidente del comitato San Domenico Caniga - abbiamo paura a metterci in macchina». L’asfalto infatti presenta un gran numero di buche fin dall’ingresso della borgata e, come afferma un altro abitante, «per evitarne una rischi di fare un frontale con chi arriva nel senso opposto». «Manca poi la segnaletica - aggiunge un partecipante al sit-in - Ad esempio è stato divelto il divieto di accesso agli autocarri con il risultato che qui c’è un continuo passaggio di mezzi pesanti».

Le criticità sono ancora più evidenti poi per i centauri che rischiano cadute rovinose. «Per tutti questi motivi- puntualizza Cherchi- abbiamo inviato diverse pec al Comune senza ricevere risposta e non ci resta che protestare». A due passi da quella via Caniga dove le automobili sfrecciano in una carreggiata stretta e accanto a un bar, punto di ritrovo degli abitanti. «Avevamo lasciato un progetto da 30mila euro- riferisce Antonio Piu, consigliere regionale ed ex assessore ai Trasporti- che prevedeva zone 30 e attraversamenti pedonali rialzati. Non s’è visto nulla».

