Cani uccisi, il giallo delle carcasse scomparse 

È mistero a Serramanna sulla rimozione e lo smaltimento dei cani morti e abbandonati in buste di plastica all’interno dell’area ferroviaria: come sono state rimosse le carcasse? Dove sono state conferite? Sono gli interrogativi che animano il paese, dopo che le autorità competenti non hanno fornito chiarimenti sulla vicenda. Il consigliere della minoranza consiliare Carlo Pahler, in un’interrogazione, sottolinea che la Asl “avrebbe rilevato la possibilità di violazioni rispetto alle procedure previste dalla normativa vigente, che impongono l’identificazione degli animali tramite verifica del microchip e lo smaltimento in conformità con le disposizioni di legge”.

Oltre la recinzione

Ma le risposte tardano ad arrivare. «I cani – spiega il sindaco Gabriele Littera – sono stati gettati all’interno dell’area ferroviaria, e oltre le recinzioni della ferrovia noi, come Comune, non ci possiamo entrare. A intervenire dovrebbe essere la Polfer, come accade quando i treni investono, per esempio, delle pecore». Da parte sua, Rfi ribatte: «Di questo si occupa il Comune, non noi», prendendo le distanze dal caso e lasciando aperti ulteriori dubbi sulle competenze effettive.

Il macabro fenomeno era emerso meno di un mese fa, dopo le segnalazioni dei residenti di via Olanda e dintorni, nella zona ovest del paese, che avevano denunciato l’abbandono ripetuto di carcasse chiuse in buste di plastica accanto alle abitazioni. «Abbiamo recentemente segnalato il fatto a Rfi – aggiunge Littera – e chiesto di costruire uno schema operativo a cui rivolgerci». Il sindaco non esclude «il configurarsi di reati diversi»: lo smaltimento, spiega, «sarebbe solo una parte dell’attività da svolgere».

I quesiti

Pur riconoscendo i limiti d’azione dell’amministrazione, il sindaco assicura impegno: «Quello che possiamo fare lo facciamo», afferma, mentre cresce la pressione politica.

Nella sua interrogazione, Pahler avverte che “la situazione, oltre a destare grave preoccupazione sotto il profilo igienico-sanitario, solleva interrogativi circa il rispetto delle norme in materia di smaltimento di animali deceduti”. Poi le domande: “Chi ha provveduto alla rimozione delle carcasse rinvenute nei pressi delle ferrovie, in via Olanda? In quale struttura o impianto sono stati successivamente smaltiti gli animali? La Asl è stata coinvolta nelle operazioni di recupero?”

La volontaria

A sollevare nuovi dubbi è anche Marcella Ortu, presidente dell’associazione “Il Randagino”, che nel proprio rifugio ospita 70 cani abbandonati: «Si tratta di morti naturali o cosa? E quanto è grande il fenomeno?», domanda Ortu, convinta che «sia opera di persone che non sanno come smaltire gli animali morti». Il mancato raggiungimento di «un sentimento di affezione verso il proprio animale – aggiunge – porterebbe a cercare altre soluzioni che non l’abbandono». La volontaria non risparmia una critica al Comune: «In questi anni, tanti si sono lamentati per il fatto che a Serramanna non esiste un posto per smaltire i cani deceduti: per la sepoltura o la cremazione. Esistono solo servizi fuori del paese e a pagamento. In Municipio se ne sono accorti?»

