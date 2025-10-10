Cani uccisi e abbandonati, petizione al sindaco 

Cani morti, chiusi in buste di plastica e abbandonanti accanto alle case. Succede a Serramanna, in via Olanda e dintorni, zona ovest del paese oltre la ferrovia, dove da qualche settimana va in scena sempre lo stesso copione: qualcuno chiude gli animali morti (impossibile sapere se uccisi dallo stesso autore degli abbandoni) dentro buste di plastica e li getta all’interno della recinzione, a qualche metro dai binari, delle ferrovie che si affaccia in via Olanda: il luogo dell’orrore denunciato dagli stessi residenti, stanchi di assistere al macabro rituale che andrebbe avanti da diversi mesi. Gravi le ripercussioni sul decoro e, non di meno, sulla salute e igiene pubblica.

Le proteste dei cittadini, nonostante le segnalazioni al sindaco di Serramanna e alle forze dell’ordine: Carabineri e Polfer, non hanno sortito effetti, col risultato che le carcasse restano abbandonate per molti giorni. Immaginabile il fetore che si espande dalla buste contenenti gli animali in decomposizione. “Qualcuno ha prese la pessima abitudine di abbandonare le buste con dentro i cani morti a qualche metro dalle nostre case”, racconta un residente di via Olanda, che si fa portavoce del rione e descrive con dovizia di particolari la scena che si presenta a qualche metro dalla case abitate da decine di famiglie. «Questa persona sembrerebbe agire di notte, nessuno è mai riuscito a vederla in azione. Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza, nè pubblica nè privata e così finora l’ha fatta franca», continua l’uomo. Insomma: il responsabile rimane senza volto e continua nel suo macabro rituale. «Abbiamo informato della vicenda il sindaco e i carabinieri, i quali hanno consigliato di rivolgersi alla Polfer, in quanto gli abbandoni avvengono all’interno del piazzale della ferrovia, ma nessuno ha fatto nulla per porre fine a questa vergogna», spiegano da via Olanda, che ha promosso una raccolta di firme che finirà, presto sul tavolo del sindaco Littera. «Il vicinato di via Olanda e vie limitrofe, con la presente raccolta di firme chiede la rimozione di tutte le carcasse di animali lungo i binari che costeggiano via Olanda. Chiediamo inoltre l’installazione nella zona di telecamere di videosorveglianza», si legge nella petizione firmata da una trentina di residenti, stanchi di assistere a questo orrore. Impossibile trovare una spiegazione. «A meno di cento metri dalla nostre case comincia la campagna: che senso ha venire qui per disfarsi di questi resti?».

