«Cani senza guinzaglio nel parco, serve l’area recintata» 

Nel parco dell’ex cimitero, inaugurato a dicembre, non c’è alcun cartello che vieti ai proprietari di cani di far passeggiare i propri animali sul prato. Non c’è però uno spazio apposito recintato e gli abitanti della zona protestano: sempre più di frequente, infatti, i cani anche di grossa taglia scorrazzano senza guinzaglio tra le persone anziane o i bambini che si divertono con i giochi messi a loro disposizione.

«Per quanto io ami i cani, dovrebbero comunque avere uno spazio recintato per prevenire spiacevoli inconvenienti», osserva Angelo Di Lorenzo, un abitante di via delle Urne, «per di più i proprietari non si curano neanche di tenerli al guinzaglio, soprattutto quelli di grossa taglia. A volte si vedono anche pitbull». E nonostante ci siano numerosi cestini, non tutti raccolgono gli escrementi, spiega Anna Laura Piu, che vive in via Marcantonio, anche questa una via che si affaccia sul parco: «Ho trovato varie volte deiezioni canine in mezzo al prato, ho anche rimproverato un signore che alla fine le ha raccolte e buttate come si deve. Il problema è che se non si mette un recinto, la convivenza tra cani e frequentatori del parco si fa dura».

