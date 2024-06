Cani senza guinzaglio e padroni maleducati  

Le segnalazioni sono quasi all’ordine del giorno, in alcuni casi sfociate in richieste di intervento dei carabinieri e della Polizia locale.

Il motivo è sempre lo stesso: troppi cani che girano nei parchi di Selargius, fuori dalle aree dedicate agli amici a quattro zampe e spesso senza guinzaglio. «Non ce l’abbiamo con gli animali, ma con i proprietari maleducati», raccontano molti selargini che parlano di «escrementi negli spazi dove giocano i nostri figli», e di «aggressioni fra cani, ma non solo». Intanto dal Comune scatta l’ultimatum: «Facciamo appello alla civiltà dei cittadini, in caso contrario si inizierà a multare», l’avvertimento della vicesindaca Gabriella Mameli.Una situazione che di fatto riguarda tutti i parchi comunali, da San Lussorio a quello di piazza San Marco, sino al parco Lineare.

Il caso

«I cani sono quasi tutti senza guinzaglio, nonostante il cartello indichi l’obbligo di tenerli legati e il divieto di transito nelle aree verdi», racconta Stefano Floris, assiduo frequentatore dello spazio pubblico fra via San Marco e via Santa Elisabetta. «Pure i giochi sono utilizzati dai cani, pieni di escrementi e quindi impensabile farci avvicinare i bambini. Oltre tutto il rischio aggressione si presenta già all’ingresso del parco, perché i proprietari non si curano di controllarli».

Segnalazioni

La questione è stata segnalata anche ai carabinieri, oltre che ai vigili. «Nessuno avrebbe da ridire se tutti facessero la passeggiata tenendo i propri cani al guinzaglio, ma qui la maggior parte dei proprietari li lascia liberi e non pulisce dopo che hanno fatto i loro bisogni nel prato verde. Quegli stessi spazi dove i nostri bambini giocano», aggiunge Paola Caria mentre passeggia nel parco Lineare.Lamentele che al Comando della Polizia locale conoscono bene.

I vigili

«Stiamo intervenendo con controlli mirati in borghese», assicura il comandante, Marco Cantori. «Per ora con l’obiettivo di sensibilizzare i proprietari dei cani sulle regole da seguire, ma è chiaro che se questo non dovesse bastare applicheremo le sanzioni». Al vaglio anche un progetto innovativo che, tramite un sistema di video-analisi con il supporto dell’intelligenza artificiale, consenta di verificare la situazione dei parchi comunali di Selargius.

Il Comune

Le lamentele sono arrivate anche in Municipio. «Amo gli animali, esistono però delle regole da rispettare», ricorda la vicesindaca Mameli. «Ci appelliamo al senso civico perché gli spazi dei parchi, al di là delle aree per i cani, devono essere destinati soprattutto ai cittadini, in particolare ai bambini». E avverte: «Se continuerà così, saremo costretti a intervenire con multe pesanti a carico dei trasgressori».

