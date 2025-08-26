VaiOnline
Selargius.
27 agosto 2025 alle 00:41

Cani senza guinzaglio, blitz dei vigili al parco 

Dopo le proteste di alcuni frequentatori, al parco di San Lussorio arrivano i vigili. A far scaldare gli animi era stata la presenza di numerosi cani lasciati liberi di correre senza guinzaglio anche al di fuori dell’area dedicata.

Una situazione che non è piaciuta a molti, non solo a chi si reca nel parco senza animali ma anche ad altri proprietari di cani che avevano timore di incappare in qualche problema.Fatto sta che alla fine nel giardino sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno obbligato i proprietari a tenere i cani al guinzaglio in modo da non creare alcun tipo di problema a chi si reca nell’area verde. Se le regole non saranno rispettate scatteranno le multe.I cani possono stare senza guinzaglio soltanto nello spazio apposito ricavato che però spesso, visto il gran numero di persone che si riversano nell’area verde, non risulta sufficiente.

