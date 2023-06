Cani salvati dalla furia del fuoco 

Fiamme, fumo e paura ieri per un incendio partito da una discarica abusiva di elettrodomestici che ha devastato cinque ettari di terreno non lontano dal Policlinico di Monserrato impegnando le squadre d’intervento per oltre tre ore.

Il fuoco ha aggredito anche un cantiere edile, minacciato alcune abitazioni percorrendo infine un’area recintata dove c’erano dieci cani che sono stati fortunatamente portati in salvo dai soccorritori. Danneggiato anche un vecchio vigneto. Massiccia la mobilitazione dei Vigili del fuoco e dei volontari del Masise di Sinnai e del Nos di Quartu. E sono stati proprio gli uomini del Masise i protagonisti del salvataggio da una fine orribile dei cani, messi al sicuro prima che le fiamme avvolgessero i box in cui erano rinchiusi. Il rogo ha danneggiato anche una vivaio privato di 2500 piante di pino.

L’allarme

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio non lontano dalla 554, dalle spalle del Policlinico di Monserrato: l’allarme è stato lanciato dagli automobilisti con immediato intervento dei Vigili del fuoco arrivati dalla sede di vale Marconi e delle due associazioni di volontariato di Quartu e Sinnai. Il fuoco ha trovato facile esca fra le sterpaglie e la vegetazione di un canneto: il lavoro degli uomini a terra si è fatto subito faticosissimo, soprattutto perché il fuoco dilagava in più punti, trovando nuova linfa fra le stoppie secche. Ad un certo punto l’incendio ha raggiunto un’area recintata con all’interno i box dei cani. Nella zona sono stati indirizzati i volontari del Masise che hanno recuperato e messo in salvo gli animali. Solo più tardi, l’incendio è stato circoscritto e domato. Poi l’opera di bonifica e la messa in sicurezza del sito e quindi il sopralluogo nei terreni appena bruciati.

Ora si indaga per risalire alle cause dell’incendio che potrebbe essersi sviluppato in una discarica abusiva.

