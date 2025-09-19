Cani randagi, il nuovo appalto sarà più ricco  

Il Comune ci riprova. Al via il nuovo appalto per affidare la gestione del servizio triennale di cura e custodia dei cani randagi trovati nel territorio di Selargius. Dopo diversi tentativi, con altrettante gare andate deserte, l’amministrazione di piazza Cellarium investe più risorse per cercare di affidare l’appalto prima della scadenza dell’ennesima proroga con il canile Shardana, la struttura lungo la 387 in convenzione da anni.

Un appalto da 727mila euro per tre anni che comprende il mantenimento, la cura e la custodia degli animali, ma anche lo smaltimento di quelli deceduti e gli interventi sanitari straordinari sugli animali catturati nel territorio. Nel bando vengono ridefiniti gli importi a base di gara: 4,5 euro per la custodia, cura e mantenimento giornaliero per singolo animale, 45 euro per il trasporto e smaltimento di una carcassa. Fra i requisiti richiesti nel progetto approvato dalla Giunta c’è la distanza del canile da Selargius, che non dovrà superare i 50 chilometri.

