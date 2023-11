Attenti ai cani. Randagi e aggressivi. Un branco si aggira tra Poggio dei Pini, rio San Girolamo e il cimitero di Capoterra: otto-dieci esemplari spesso rincorrono biciclette e macchine quando gli passano accanto. I primi attacchi di questo branco risalgono al 2020. Da allora niente è cambiato: i cani si aggirano ancora indisturbati per quelle zone.

La volontaria

«Sino a quando qualcuno non viene aggredito non vengono ritenuti pericolosi per la comunità», dice Elisabetta Podda, volontaria che gestisce il rifugio “La Casa di Bingo" da quasi 15 anni: «Bisogna collaborare tra noi, enti, Comune e polizia municipale. Un Comune non può prendere in carico 10 cani perché sono un grandissimo impegno e una grande spesa. Nel mio rifugio ci sono 70 cani senza casa, prenderne altri 10 significherebbe cambiare totalmente la gestione del rifugio». Il branco di cani è stato segnalato svariate volte alla polizia municipale, ma « non possono fare niente finché non succede qualcosa», continua Elisabetta Podda.

A Poggio

Roberto Careddu, vicepresidente della cooperativa di Poggio dei Pini, riconosce il problema: «Stiamo lavorando per affrontarlo e risolverlo. Ci auguriamo che anche l’amministrazione comunale ci stia lavorando, soprattutto sul problema dell’abbandono, che è sempre più frequente».

L’amministrazione

Gaetano Crocco, ex assessore per il Benessere animale prima della rottura tra il suo partito, il Psd’Az, e il sindaco Beniamino Garau, si è interessato del caso: «Questi cani non sono abbandonati, ma molti di loro entrano ed escono dalle abitazioni senza controllo, non sono randagi. Quando ero assessore abbiamo effettuato dei controlli ma molti di loro non sono microchippati. I padroni non si devono fidare dei cani: quando si portano a passeggio bisogna sempre adoperare il collare. Non si sa mai come possono reagire, in qualsiasi situazione. Voglio ricordare che se il cane attacca qualcuno o se il cane viene ritenuto maltrattato o abbandonato, i padroni vanno incontro a multe salatissime. Sono considerati dei reati penali».

