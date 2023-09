Cani randagi, appalto rinnovato a Shardana 

Parte il nuovo appalto per la custodia e la cura dei cani abbandonati per strada a Selargius, affidato sempre al canile Shardana. Il servizio costerà poco più di 200mila euro sino ad agosto 2024. Non cambia niente rispetto al vecchio appalto: il costo giornaliero del servizio sarà di 3 euro e 50 centesimi a cane, 40 euro la spesa per lo smaltimento di una carcassa in una struttura autorizzata. Mentre la somma totale per gli interventi sanitari straordinari sugli animali randagi ospitati nel canile di riferimento ammonta a 4mila euro. (f.l. )

