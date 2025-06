«Cani randagi, allarme in paese»  

Che cosa sta facendo di concreto l’amministrazione comunale di San Gavino per la lotta al randagismo? Lo domandano i consiglieri comunali di minoranza Nicola Orrù (primo firmatario), Silvia Mamusa, Nicola Ennas, Angela Canargiu e Bebo Casu in un’interrogazione rivolta alla presidente del Consiglio comunale Alessia Cossu, al sindaco Stefano Altea e all’assessore per la lotta al randagismo Fabio Orrù.

Il tema è molto sentito in paese anche perché di recente due cuccioli “la cui presenza era stata segnalata”, rimarcano i consiglieri, sono stati trovati senza vita e tagliati a pezzi a ridosso della nuova stazione.

I consiglieri segnalano la presenza di numerosi cani vaganti nel territorio comunale, sia per il randagismo sia per disattenzione dei proprietari: “Queste situazioni – scrivono gli interroganti – determinano un pericolo per la stessa vita degli amici animali e talvolta per la sicurezza stradale degli automobilisti”.

Di qui la richiesta all’amministrazione comunale di interventi immediati per contrastare il fenomeno sempre più dilagante. “Vogliamo sapere – si legge ancora nell’interrogazione – quali politiche l’assessore alla sanità e l’amministrazione comunale voglia adottare per la lotta al randagismo per la riduzione di questo fenomeno e chiediamo se nell’ultimo caso dei due cuccioli uccisi siano state adottate tutte le misure e gli obblighi di legge a riguardo. Il Comune è responsabile della sicurezza degli animali, delle persone o cose che possono subire danni del comportamento dei cani. Inoltre a seguito dell’accalappiamento notturno maturato in condizioni non chiare il Comune è tenuto al pagamento delle spese per i tre cuccioli e per la mamma sopravvissuti”.

RIPRODUZIONE RISERVATA