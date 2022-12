Cani randagi, allarme in paese 

C’è preoccupazione a Guspini dopo la denuncia dell’imprenditrice Daniela Ducato, aggredita dai cani randagi mentre passeggiava in via Anna Frank. Probabilmente si tratta degli stessi animali che due settimane fa aggredito un uomo e qualche mese fa una ragazza. Il caso di qualche giorno fa non è isolato. Dall’amministrazione, nelle parole del vice sindaco Marcello Serru, arriva un messaggio di rammarico per l’accaduto, con la promessa di vigilare sul randagismo attraverso le figure competenti, e continuare la buona pratica di sensibilizzare la cittadinanza per favorire le adozioni.

Le reazioni

Felice Luciano Cocco veterinario responsabile Asl fa presente di non essere al corrente del fatto: «Non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione nell’ultimo periodo, solitamente la polizia locale ci segnala le presenze e noi facciamo i sopralluoghi». Stando a quanto raccontato da Daniela Ducato le situazioni di pericolo interessano tutto il paese. «Ho segnalato la mia aggressione ai carabinieri il 26 dicembre, precedentemente, nei mesi scorsi, ho chiamato i vigili segnalando cani randagi al parco», specifica Daniela Ducato. Allarme in via Maria Lai, la strada che collega il centro con la zona produttiva: «Ho segnalato a diversi assessori e al sindaco il problema di non poter raggiungere a piedi o in bicicletta il posto di lavoro per via dei cani lasciati liberi dai proprietari delle case vicine alla mia azienda», dice ancora l’imprenditrice.

Lotta al randagismo

Sulla lotta al randagismo, sul benessere animale e sulla convivenza coi cittadini, il gruppo di minoranza Impari ha presentato interrogazioni e mozioni: tempo fa propose un regolamento patrocinato dall’Anci. «Abbiamo chiesto di individuare un’area per lo sgambamento dei cani e uno spazio per lo stallo di quelli vaganti, per cercarne l’adozione ancor prima di inserirli in canile», rende noto il capogruppo Marcello Pistis.

Il servizio di cattura dei randagi è a carico della Asl e viene effettuato con l’utilizzo di gabbie o con catture dirette, su segnalazione della polizia locale. «Spesso non ci è possibile catturare perché si tratta di cani di proprietà, lasciati liberi di fare passeggiate autonome” - spiega il veterinario Felice Luciano Cocco - ma una volta verificato dal microchip, e in linea di massima è presente, il padrone rischia una sanzione per mancata custodia e abbandono». Il problema degli attacchi alle persone non riguarda solamente i cani senza padrone, ma è amplificato da quelli dei proprietari che lasciano liberi i loro animali. «Bisogna capire se i cani siano randagi o degli altri che poi costituiscono branchi spontanei e nella stagione del calore questo può coincidere con una nota aggressività», spiega Roberto Chinarello, titolare del Dog Hotel, che si occupa della custodia dei cani accalappiati a Guspini. Dal servizio veterinario Asl territoriale arriva un messaggio: «Segnalate alla polizia locale tutti i cani pericolosi in modo tale che ci avvisino e si possano intraprendere le giuste procedure fino alla cattura o alle sanzioni per i proprietari».